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الكومي ساخرا: "لو الزمالك كرمنا وساب الماتش يبقى خير وبركة"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال يحيى الكومي رئيس نادي الإسماعيلي، إنه متفائل بالفوز على الزمالك في المباراة التي ستجمع بين الفريقين يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة ، مازحًا: "لو سابولنا الماتش يبقى خير وبركة".

وخلال تصريحات هاتفية لبرنامج "بوكس تو بوكس" المذاع عبر فضائية "etc"، قال الكومي: "لدينا حلول لإنهاء الأزمة المالية للنادي، لديّ أفكار عديدة وجديدة من أجل شركة كرة القدم، وفي انتظار الحصول على الموافقات اللازمة".

وأضاف: "هناك تجاوب من الجميع وتعاون من الأندية سواء من الأهلي أو الزمالك لتجاوز النادي لكبوته.. (حاجة تحزن وضع الفريق في الدوري)".

وعن تجديد عقود لاعب الفريق، أجاب: "الإسماعيلي فريق قوي، يمتلك لاعبون أقوياء، لكن (نفسيتهم كانت تعبانة، ومكنوش بيلعبوا بحمية)، لن نفرط في نجوم الفريق، وبصدد التجديد للثلاثي باهر المحمدي، شكري نجيب وعماد حمدي".

وتابع: "عقب التجديد، من يرغب في الاحتراف يحضر عرضا مناسب له وللنادي وسيتم مناقشته وليس لدينا مشكلة".

وعن مواجهة الزمالك، قال: "المدير الفني الجديد (خوان براون) وقع على عقد يتضمن بند يجبره على الرحيل في حالة خسارة 3 مباريات متتالية، سبق وأضفت البند ذاته في عقد فوتا، من يتحمل خسارة فريقه في 3 مباريات متتالية (ده كومان مدرب مشي ولابورتا مستحملش)".

وواصل: "إن شاء الله سنفوز على الزمالك، سنكون ندا قويا أمام الزمالك، هناك محبة وتاريخ عريق بين الناديين لكن المنافسة ستكون في الملعب وسنفوز بالمباراة.. وأضاف ساخرا: (لو كرمونا وسابلونا الماتش يبقى خير وبركة)".

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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