سام مرسي: المنتخب يتطور مع كيروش.. وأتمنى أن أحصل على فرصة قريبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

أكد سام مرسيلاعب إيبسويتش تاون الإنجليزي، أنه يتمنى أن يعود إلى قائمة منتخب مصر من جديد، تحت قيادة كارلوس كيروش المدير الفنتي للمنتخب الوطني.

وقال مرسي في تصريحات تلفزيونية عبر الفضائية المصرية: "أتمنى أن يكون لي فرصة مع المنتخب في الفترة القادمة، وأنا أعلم أن الجهاز الفني يتابعني من أجل ضمي".

وتابع: "كارلوس كيروش، لديه خبرة كبيرة، والمنتخب سوف يتحسن تحت قيادته خلال الفترة المقبلة، ويعتمد على اللاعبين الشباب في المنتخب، لذلك أتمنى لتطوير مهاراتي للعودة للمنتخب مرة أخرى".

وأعرب سام عن سعادته بوجود مدير فني للمنتخب يضم ويمنح فرصًا للاعبين جدد من أجل تواجدهم مع المنتخب".

وأضاف مرسي: "في كرة القدم هناك الكثير من التحديات، ويجب أن نكون مستعدين لمواجهة أي منتخب في المباراة النهائية المؤهلة لكأس العالم".

يذكر أن سام مرسي لم ينضم إلى منتخب مصر، منذ يونيو 2018، منذ مشاركته في كأس العالم 2018 بروسيا، وكان كيروش قد استدعى اللاعب إلى قائمة المنتخب المبدئية في شهر سبتمبر الماضي، لكنه لم ينضم إلى المعسكر.

وفي سياق أخر أكد سام مرسي: "محمد صلاح يقدم مستوى رائع مع ليفربول، وأرى أنه أفضل لاعب في العالم الآن، الجميع يحب صلاح ويستحق الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم، وعند التحدث مع أصدقائي في انجلترا أيضًا يعتقدون أنه الأفضل، وفي حالة فوز بجائزة أفضل لاعب في العالم سأكون فخورًا جدًا به".

واختتم مرسي تصريحاته قائلًا: "لا يوجد لدي مانع للعب في الدوري المصري مع أحد الأندية الكبرى، وهناك أحد تواصل معي من أجل اللعب في مصر ولكن لا أعرف اسم النادي.