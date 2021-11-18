الزمالك يكشف تطورات ملف التجديد لبنشرقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تحدث حسام المندوه الحسيني، عضو اللجنة المؤقتة بإدارة نادي الزمالك، عن تطورات ملف المغربي الدولي أشرف بنشرقي بشأن تجديد عقده رفقة القلعة البيضاء.

وقال حسام المندوه في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت" اليوم الخميس، :"الجميع يعلم موضوع بنشرقي، لم نستقر على وضع نهائي في هذا الملف، وقت اللجنة المتبقي بسيط جدًا".

وكان خالد الغندور كشف عبر شاشة "الزمالك" في الساعات القليلة الماضية، عن نية المجلس المؤقت برئاسة حسين لبيب في عقد جلسة أخيرة مع اللاعب وفي حال عدم التجديد سيكون هناك قرار مصيري بشأنه.

وأضاف عضو الزمالك :"اللجنة اتخذت خطوة بالتجديد لعبد الله جمعة وإمام عاشور لاستقرار الفريق، وهدفنا الحفاظ على لقب الدوري وأيضًا المنافسة على لقب دوري أبطال أفريقيا".

ملف آخر تحدث عنه حسام المندوه وهو موعد الانتخابات، كاشفًا :"لم يحدد موعد الانتخابات، لكن ستقام قريبًا جدًا".

وتابع :"ليس لدي معلومة حول رغبة حسين لبيب في الترشح على منصب الرئاسة، بالنسبة لي شرف التواجد في نادي الزمالك، لكن الأهم أن يكون تواجدي بشكل إيجابي".

وواصل :"وارد أن أترشح على منصب نائب رئيس النادي".

وأنهى حسام المندوه تصريحاته :"حصلنا على جزء مستحقاتنا من الشركة الراعية، لكن لدينا أموال ومستحقات كبيرة".