مواعيد مباريات اليوم.. استئناف الدوري بـ4 مواجهات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

يستأنف مسابقة دوري we المصري، اليوم الخميس، بإقامة أربع مباريات في المسابقة المحلية بعد نهاية التوقف الدولي.

البداية ستكون في الثالثة عصرًا بمواجهة بين فاركو ومصر المقاصة، في المقابل يواجه إيسترن كومباني ضد فيوتشر إف سي في الخامسة والنصف مساءً.

وفي الثامنة مساءً ستقام مباراتين بين الاتحاد السكندري والجونة، بينما سيلعب سيراميكا كليوباترا ضد البنك الأهلي.

ويستعرض "الخليج 365" مباريات الخميس بالمواعيد والقنوات الناقلة:

فاركو × مصر المقاصة.. الموعد 3 عصرًا.. القناة الناقلة أون تايم سبورتس 1.

إيسترن كومباني × فيوتشر إف سي.. الموعد 5:30 مساءً.. القناة الناقلة أون تايم سبورتس 2.

الاتحاد السكندري × الجونة.. الموعد 8 مساءً.. القناة الناقلة أون تايم سبورتس 1.

سيراميكا كليوباترا × البنك الأهلي.. الموعد 8 مساءً.. القناة الناقلة أون تايم سبورتس 2.