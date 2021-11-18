اهلي جدة ينتظر عقد رعاية جديد من شركة عطور

كشفت مصادر خاصة لصحيفة الرياضية السعودية، أن إدارة اهلي جدة تنتظر إبرام عقد رعاية جديد خلال الفترة المقبلة مع إحدى شركات العطور الكبرى.

ويمتلك اهلي جدة راعيين رسميين على قميص الفريق الأول لكرة القدم في الوقت الحالي، وهما، «MG» للسيارات، بالإضافة إلى «درة العقارية»؛ وسيتم إضافة إعلان شركة العطور على الشورت.

ولم يتم الكشف عن هوية الشركة ومدة وقيمة الإعلان، إلا أن المصادر ذاتها أشارت إلى أن التوقيع سيكون خلال الأسبوعين المقبلين بعد إنهاء كافة بنود العقد الرسمية بين الطرفين.

ويستعد اهلي جدة لاستئناف مشواره بمسابقة الدوري السعودي 2021/2022، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي التي دامت لأسبوعين تقريبًا، حينما يلاقي فريق أبها يوم الأحد المقبل 21 نوفمبر ضمن منافسات الجولة 12.

ويتواجد الراقي في المركز السابع بجدول الترتيب وفي رصيده 15 نقطة من 11 مباراة، حقق الفوز في 3 مناسبات، وتعادل في 6، وخسر في مباراتين، وسجل لاعبوه 14 هدفًا، واهتزت شباكه 12 مرة.

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