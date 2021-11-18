بايرن ميونخ يعلن إصابة لاعبه بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن بايرن ميونخ بطل ألمانيا في بيان رسمي امس، أن مدافعه الكرواتي جوسيب ستانيشيتش أصيب بكورونا بعد أيام قليلة من عزل زميله نيكلاس زوله بسبب الفيروس.



وانضم الكرواتي ستانيشيتش لمنتخب بلاده الأسبوع الماضي وشارك بديلا في الفوز بهدف دون مقابل على روسيا بتصفيات كأس العالم يوم الأحد.

وذكر الفريق البافاري في بيانه: "ظهرت نتيجة فحص جوسيب ستانيشيتش إيجابية بفيروس كورونا، وذلك رغم تلقيه جرعة لقاح كاملة. وعزل نفسه بالمنزل وهو في حالة جيدة".

ولا يزال المدافع زوله في الحجر الصحي بعد إصابته بالفيروس قبل عشرة أيام.

وعاد جوشوا كيميش وجمال موسيالا وسيرج جنابري وإيريك مكسيم تشوبو-موتينج، الذين عزلوا أنفسهم بعد إصابة زوله بالعدوى، إلى التدريبات.

ويحل البايرن، متصدر "البوندسليغا"، ضيفا على أوغسبورغ بعد غد الجمعة، وسيواجه دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.