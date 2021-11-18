شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فحمان أبين بطلاً للدوري اليمني لأول مرة في تاريخه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - توج فريق كرة القدم بنادي فحمان أبين، بطلا لدوري الدرجة الاولى، لأول مره في تاريخه، إثر فوزه على وحدة صنعاء بركلات الترجيح التي انتهت 4-2، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي على ارضية الاستاد الاولمبي بمدينة سيئون.

