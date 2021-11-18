شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فحمان أبين بطلاً للدوري اليمني لأول مرة في تاريخه والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - توج فريق كرة القدم بنادي فحمان أبين، بطلا لدوري الدرجة الاولى، لأول مره في تاريخه، إثر فوزه على وحدة صنعاء بركلات الترجيح التي انتهت 4-2، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي على ارضية الاستاد الاولمبي بمدينة سيئون.
وفي نهاية المباراة اقيم حفل تتويج لنادي فحمان، حيث سلم وكيل محافظة أبين عبد العزيز الحمزة ووكيل محافظة حضرموت المساعد عبد الهادي التميمي، كأس البطولة لنادي فحمان وكأس الوصافة لوحدة صنعاء.