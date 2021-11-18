شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سيناريوهات عودة فرجانى ساسى للزمالك عقب أنباء رحيله عن الدحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك حالة انقسام داخل إدارة النادي حول موقف عودة التونسي فرجاني ساسي للفريق عقب تردد أنباء عن رغبة نادي الدحيل القطري في الاستغناء عن اللاعب في يناير المقبل.

وظهر اتجاه داخل إدارة نادي الزمالك بعودة فرجاني ساسي الي صفوف الفريق في حالة استغناء النادي القطري عنه، مع التفاوض معه في المطالب المالية لتقليلها، في ظل حاجة الفريق له، بينما ظهر اتجاه اخر برفض عودة اللاعب التونسي الي الزمالك نظرا لما بدر منه في أواخر مدة التعاقد عندما غادر إلى تونس للانضمام لمعسكر منتخب بلاده ورفض العودة لاستكمال تعاقده مع الفريق.

وكانت إدارة نادي الدحيل القطري قد طلبت من التونسي فرجاني ساسي تقديم عرض في يناير المقبل للرحيل عن الفريق بعد تراجع مستواه وظهوره بشكل متواضع مع الفريق القطري.

إدارة النادي ترغب في الاستغناء عن ساسي وبيعه لأحد الأندية، وهو ما نقلته الإدارة لمهند عون وكيل ساسي، وذلك بعد تراجع مستوى اللاعب منذ انضمامه قادما من الزمالك في مطلع الموسم الحالي.

وعلم " الخليج 365" ان مهند عون قام برحلة قصيرة الي السعودية خلال الأيام الماضية للتفاوض مع بعض الأندية للتعاقد مع ساسي في يناير المقبل.