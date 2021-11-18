شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. سيراميكا يستضيف البنك الأهلى فى مواجهة مثيرة بالجبل الأخضر فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق سيراميكا نظيره البنك الأهلى في تمام الثامنة مساء اليوم الخميس على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة قوية للفريقين يدخلها سيراميكا بعد التعادل السلبى مع مصر المقاصة بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز البنك الأهلى على الاسماعيلى بهدف دون رد في نفس الجولة.

ويحتل سيراميكا المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط بعد أن لعب 3 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مباراتين وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه هدفين فيما يحتل البنك الأهلى المركز الرابع برصيد 3 نقاط بعد أن لعب 3 مباريات فاز في مباراتين وخسر لقاء وسجل لاعبيه 4 أهداف وتلقت شباكه هدف وحيد.

وطالب هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا لاعبيه بمواصلة قطار النتائج الجيدة التي تحققت منذ إنطلاق المسابقة مشدداً على ضرورة حصد الانتصار الثانى للتقدم في مراكز الدوري ، في المقابل يسعى خالد جلال المدير الفني للبنك الأهلى لمواصلة نغمة الانتصارات بحصد النقاط الثلاث الليلة للإستمرار في المربع الذهبى بين كبار المسابقة.