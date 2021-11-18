تعرف على مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تقام مساء اليوم الخميس 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، عدة مباريات في الدوريات العربية بعد انتهاء فترة توقف الأجندة الدولية.



وأقيمت على مدار الأيام القليلة الماضية، التصفيات المؤهلة لكأس العالم "قطر 2022"، في مختلف قارات العالم.

يسقبل فريق الاتحاد نظيره الجونة في الجولة الرابعة من الدوري المصري، مساء يوم الخميس، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبوظبي، الثامنة بتوقيت القاهرة.

وتبث مباريات الدوري المصري عبر قنوات أون تايم سبورتس على الهواء مباشرة.

يواصل فريق البنك الأهلي مغامرته في الدوري المصري الممتاز، حين يلاقي نظيره سيراميكا كليوباترا، في الجولة الرابعة من المسابقة.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبوظبي، الثامنة بتوقيت القاهرة، وتبث عبر قنوات أون تايم سبورتس على الهواء مباشرة.

يستضيف فريق الإفريقي نظيره الترجي الجرجيسي في الجولة السادسة من الدوري التونسي، الخميس.

وتنطلق المباراة في تمام السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة حنبعل التي حصلت على حقوق الدوري التونسي، وأيضا قناة الكأس الثانية القطرية.