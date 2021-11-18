شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. إيسترن كومبانى يخشى مفاجآت فيوتشر فى الظهور الأول لعلاء عبد العال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق إيسترن كومبانى نظيره فيوتشر في الخامسة والنصف عصر اليوم الخميس على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها فريق ايسترن كومبانى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من سموحة بثلاثية دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل فيوتشر مع المصرى البورسعيدى بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل ايسترن كومبانى المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري بدون رصيد من النقاط بعدما خسر مبارياته الثلاث في المسابقة وسجل هدفين وتلقت شباكه سبعة أهداف فيما يحتل فيوتشر المركز التاسع برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 3 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مثله وخسر مثله وسجل لاعبيه أربعة أهداف وتلقت شباكه مثلهم.

وتعد مباراة الليلة الظهور الأول لعلاء عبد العال مديراً فنياً لإيسترن كومبانى بعد توليه المسئولية خلفاً لعلاء نوح ويسعى لقيادة فريقه لتحقيق انتصاره الأول في المسابقة بعد تلقيه ثلاثة هزائم متتالية في بداية الموسم، في المقابل يسعى على ماهر المدير الفني لفيوتشر لمواصلة النتائج الجيدة التي تحققت منذ إنطلاق المسابقة عن طريق تحقيق الانتصار الثانى للتقدم في سباق مراكز الدوري في أول ظهور بالايجيبشن ليج معتمداً على نجومه المتألقين أحمد رفعت ومروان محسن وعمر كمال عبد الواحد وجنش وأيمن الصفاقسى.