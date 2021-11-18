شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يخمد ثورة الغضب في دكة الأهلي قبل عودة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي لاعبي "الدكة " بفريقه بالاجتهاد في التدريبات وعدم الشعور باليأس نتيجة عدم مشاركتهم مع الفريق الفترة الماضية ، وشدد لهم على أن لا أحد يضمن مكانه في الفريق ولابد من الإاتزام من أجل الحصول على فرصة المشاركة في المباريات المقبلة مع عودة مسابقة الدوري بعد توقف الاجندة الدولية.

ويسعى موسيمانى عقب فترة التوقف الدولى لمنح الفرصة لعدد من اللاعبين عن طريق التدوير لاحتواء غضب نجوم الدكة الباحثين عن فرصة فى التشكيلة الحمراء، وعلى رأسهم محمود كهربا ومحمد محمود وعمار حمدى ورامي ربيعة ومحمود وحيد وياسر إبراهيم.

ووعد موسيماني نجوم الأهلي بحصول جميع اللاعبين على فرصة متساوية بشرط الاجتهاد في التدريبات وتقديم كل ما عليه وتنفيذ تعليماته الفنية، مؤكدا أن المشاركة في المباريات مسألة وقت حيث يرغب في منح الجميع فرصة للظهور حتى يكون لكل لاعب دور مع الأهلي.

وكذلك ينوي موسيماني إدخال تعديلات على تشكيل الأهلي مع الدخول في المباريات للمشاركة أساسيا بنسبة ضئيلة، بحيث لا يؤثر التغيير على القوام الأساسي للفريق الأحمر، ولتكون فرصة في منح جميع اللاعبين وقت للمشاركة وإظهار قدراته، وللمساهمة في خلق أجواء تنافسية داخل الفريق الأحمر.

وتعتمد خطة موسيماني على أن يكون كل اللاعبين في نفس الجاهزية الفنية، بحيث لا يتأثر الفريق الأحمر بالسلب لغياب أحد اللاعبين الأساسيين.