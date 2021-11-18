الزمالك يضع بنشرقي في وجه المدفع بشأن تجديد عقده!

وجد النجم المغربي أشرف بنشرقي نفسه في وجه المدفع بشأن تجديد عقده مع نادي الزمالك، فور عودته إلى ميت عقبة بعد انتهاء فترة التوقف الدولي التي قضاها مع أسود الأطلس.

وشارك بنشرقي في 20 دقيقة فقط كبديل مع منتخب المغرب ضمن منافسات الجولة الخامسة والسادسة بتصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، أمام السودان (9 دقائق) وصنع هدف، وضد غينيا (شارك في 11 دقيقة).

واثناء العودة من المغرب إلى مصر من أجل الانتظام في تدريبات الزمالك، تلقى بنشرقي اشعارًا جديدًا بشكل علني من قبل اللجنة المكلفة بإدارة الفريق بخصوص مسألة تجديد عقده التي بدأت منذ شهر تقريبًا.

وفضلت الإدارة المؤقتة لنادي الزمالك كشف ما يدور حول مفاوضات بنشرقي على القناة الرسمية للفريق من خلال برنامج زملكاوي الذي يقدمه قائد الأبيض السابق «خالد الغندور».

وقال الغندور أن رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك «حسين لبيب» قرر منح أشرف بن شرقي فرصة جديدة وأخيرة لحسم تجديد عقده داخل القلعة البيضاء خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وأضاف، ستعقد اللجنة جلسة هي الأخيرة في المفاوضات مع بنشرقي، وفى حالة عدم التوصل لاتفاق سيكون هناك قرار مصيري بخصوص العروض التي قد يتلقاها خلال فترة انتقالات يناير «الميركاتو الشتوي 2022».

ويأتي تلك القرار من إدارة الزمالك، بعد ساعات قليلة من نجاحها في تجديد عقود كل من، عبدالله جمعة وإمام عاشور حتى يونيو 2025.

الجدير بالذكر أن أشرف بنشرقي سينتهي عقده الحالي مع الزمالك في شهر يونيو 2022، وفي حال عدم تجديده قبل شهر يناير، يحق له التوقيع لأي فريق دون الرجوع للأبيض بحسب قانون بوسمان.

وشارك بنشرقي في 3 مباريات هذا الموسم مع نادي الزمالك في الدوري المصري 2021/2022، وتمكن من تسجيل هدف وحيد وصنع مثله في المباراة الأخيرة أمام النادي الاهلي.

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