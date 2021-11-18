تعرف مع الخليج 365 على سبب تأجيل كلاسيكو الدوري السعودي بين الهلال والاتحاد، والذي كان من المقرر إقامته يوم الأحد المقبل 21 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الـ12.

اضطرت رابطة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تأجيل مباراة جديدة هي الثالثة لنادي الهلال في المسابقة المحلية وهذه المرة أمام الاتحاد، دون الكشف عن موعد آخر محدد لإقامتها.

وتم تأجيل مباراتين مؤخرًا لفريق الهلال في الدوري السعودي 2021/2022، الأولى في الجولة الرابعة أمام الفيحاء بسبب معسكر المنتخب السعودي في شهر أغسطس، والثانية أمام النصر بالجولة الثامنة بسبب تعارضها مع لقاء الفريقين ببطولة دوري أبطال آسيا.

ما سبب تأجيل كلاسيكو الدوري السعودي بين الهلال والاتحاد؟

قررت رابطة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تأجيل مباراة الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد، لإعطاء الزعيم أطول فترة راحة ممكنة قبل نهائي الحلم عندما يلاقي بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي لتحديد بطل دوري أبطال آسيا 2021.

وكان فريق الهلال سيحصل على 48 ساعة فقط كراحة حال مواجهته الاتحاد يوم الأحد 21 نوفمبر، وهي مدة قصيرة لاستعادة الأنفاس، حيث من المقرر إقامة نهائي دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء 23 نوفمبر على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.

واستغل ليوناردو جارديم فترة التوقف الدولي الأخيرة وقام بتجهيز اللاعبين الذين لم يتم استدعائهم إلى منتخبات بلادهم، وعلى رأسهم البرازيلي ماثيو بيريرا وموسى ماريجا؛ ونظم مباراة ودية أمام الطائي يوم 15 نوفمبر، فاز فيها برباعية نظيفة.

وسينتظر جارديم عودة اللاعبين الدوليين خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل استئناف استعدادات الموج الأزرق، ووضع الرتوش الأخيرة على التشكيلة التي ستخوض النهائي المنتظر.

الجدير بالذكر، أن الهلال يتواجد في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي 2021/2022 برصيد 19 نقطة، ويبتعد بفارق 4 نقاط فقط عن المتصدر «الاتحاد» على الرغم من إمتلاكه مباراتين مؤجلتين.

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