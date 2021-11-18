شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. فاركو يبحث عن أول انتصار فى تاريخه بالدوري أمام مصر المقاصة ببرج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق فاركو نظيره مصر المقاصة في تمام الثالثة عصر اليوم الخميس على ستاد برج العرب بالأسكندرية بافتتاح الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة قوية للفريقين يدخلها الفريق البرتقالى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الجونة بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الفريق الفيومى مع سيراميكا سلبياً في نفس الجولة.

ويحتل فاركو المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري بدون نقاط بعدما خاض ثلاثة مباريات خسرها جميعاً وسجل هدف وحيد وتلقت شباكه أربعة أهداف فيما يحتل مصر المقاصة المركز الثامن برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 3 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مثله وخسر مثله وسجل لاعبيه ثلاثة أهداف وتلقت شباكه هدفين.

وطالب مجدى عبد العاطى المدير الفني لفاركو لاعبيه بحصد أول انتصار في المسابقة بعدما خاض الفريق البرتقالى فترة إعداد قوية خلال فترة توقف الدوري بسبب الاجندة الدولية ، ويفتقد فاركو في مباراة اليوم جهود نجمه السودانى سيف تيرى بعد إصابته بالرباط الصليبى فيما طالب تامر مصطفى المدير الفني لمصر المقاصة لاعبيه بمواصلة النتائج المتميزة منذ إنطلاق المسابقة سعياً لإنهاء الموسم في مركز متقدم.