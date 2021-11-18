شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. موسيمانى يضع الرتوش الأخيرة على خطة الأهلى لمواجهة المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الخميس فريق الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى استعداداته لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها الثامنة مساء غد الجمعة على ستاد الأهلى والسلام، حيث يخوض المارد الأحمر مرانه الأخير على ستاد التتش ثم يعلن موسيمانى قائمة المباراة التي تدخل معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة.

وحذر موسيماني لاعبي فريقه من خطورة التراجع فى الأداء والنتائج بعد المباريات الكبيرة التى يُقدم فيها الفريق عرضاً قوياً ونتيجة جيدة. وتحدث موسيماني مع لاعبي الأهلي خلال محاضراته الأخيرة عن ضرورة التركيز فى مباراة المقاولون العرب وتقديم عرض قوى أمام المقاولون لمواصلة الانتصارات في الدوري، وحذرهم من التراجع بعد الفوز الكبير على الزمالك بنتيجة 5-3 في الجولة الثالثة للدوري الجمعة قبل الماضية.

الأهلي يتصدر قمة الدوري الممتاز برصيد 9 نقاط جمعها من الفوز في ثلاث مباريات بالعلامة الكاملة، حيث بدأ مسيرته بالفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة، ثم على البنك الأهلي في الجولة الثانية بنتيجة هدف مقابل لا شيء، وفي الجولة الثالثة حقق الفوز على الزمالك بنتيجة 5-3.