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3 لاعبين قادرون على تعويض رحيل أشرف بن شرقى المتوقع.. سيسيه الأبرز

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القاهرة - سامية سيد - تدرس إدارة نادى الزمالك تسويق المغربى أشرف بن شرقى لاعب وسط الفريق فى يناير المقبل، حال استمرار تمسك اللاعب بشروطه في تجديد التعاقد، والاستفادة ماديا من وراء بيعه قبل نهاية عقده بـ6 أشهر، خاصة أن ملف التجديد أثر بالسلب على مستواه الفترة الماضية.

ويستعد الفريق لمواجهة الإسماعيلي في الجولة الرابعة لمسابقة الممتاز، والتي ستقام باستاد الإسماعيلية.

ويفكر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، إراحة أشرف بن شرقى فى المباريات المقبلة بعد تراجع مستواه مع الفريق خاصة فى مباراة القمة، بعد انشغاله بمسألة التجديد أو الرحيل.

ونستعرض في التقرير التالى أبرز 3 لاعبين قادرين على تعويض بن شرقى..

رزاق سيسيه

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يعد النيجيري رزاق سيسيه لاعب الزمالك العائد من الإعارة، أبرز اللاعبين القادرين على تعويض المغربى بكل سهولة، نظرا للمستوى الكبير الذى قدمه مع الاتحاد السكندرى، وسيكون خير بديل له، ولكنه يعانى حتى الآن من إصابة حرمته من الظهور حتى الآن بالقميص الأبيض.

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الحل الثانى أمام الفرنسي كارتيرون يتمثل في المغربى محمد أوناجم، الذى يجيد اللعب في كلا الجناحين الأيمن والأيسر، وإن كان متفوقا في الجانب الأيمن، إلا أنه يمتلك قدرات قوية تمنحه المرونة للعب في مركز الجناح الأيسر، خاصة بعد تألقه مع الوداد المغربى في الموسم الماضى.

شيكابالا
 

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الحل الثالث والمفضل لدى جماهير الزمالك هو الدفع بمحمود عبد الرازق شيكابالا بديلا لأشرف بن شرقى في تشكيل الزمالك، نظرا لما يمتلكه شيكابالا من موهبة، بالإضافة إلى خبراته الكبيرة التي ستساهم في تحقيق الفريق الانتصارات وعدم التأثر بغياب بن شرقى.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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