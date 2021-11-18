شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم..الزمالك ينهى استعداداته لمواجهة الإسماعيلى وكارتيرون يحذر اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم فريق الزمالك استعداداته لمواجهة الإسماعيلي غدا في الجولة الرابعة من الدوري، حيث انتظم الفريق في معسكر أمس بالاسماعيلية، استعدادا للمواجهة المرتقبة.

وحذر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك لاعبيه من عدم تحقيق الفوز في مباراة الغد، وطالبهم بالفوز لاسعاد الجماهير ومصالحتهم عقب الخسارة من الأهلي بخماسية، كما طالب لاعبيه بضرورة الظهور بمستوي مميز من خلال تقديم مباراة قوية امام الإسماعيلي.

كما قام المدير الفني بعقد محاضرن فنية للاعبين في فندق الإقامة شرح خلالها خطة اللعب امام الإسماعيلي وأيضا تم استعراض بعض نقاط القوة والضعف في المنافس من خلال عرض لقطات فيديو لمباريات الإسماعيلي الأخيرة.