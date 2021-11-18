شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم..الزمالك ينهى استعداداته لمواجهة الإسماعيلى وكارتيرون يحذر اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم فريق الزمالك استعداداته لمواجهة الإسماعيلي غدا في الجولة الرابعة من الدوري، حيث انتظم الفريق في معسكر أمس بالاسماعيلية، استعدادا للمواجهة المرتقبة.
كما قام المدير الفني بعقد محاضرن فنية للاعبين في فندق الإقامة شرح خلالها خطة اللعب امام الإسماعيلي وأيضا تم استعراض بعض نقاط القوة والضعف في المنافس من خلال عرض لقطات فيديو لمباريات الإسماعيلي الأخيرة.
وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك قائمة الفريق لمباراة الإسماعيلي في بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث جاءت كالتالي :
حراسة المرمى: محمد أبو جبل، محمد عواد.
خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة، محمد عبد الشافي.
خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، مصطفى فتحي، أيمن حفني.
خط الهجوم: سيف الدين الجزيري، عمر السعيد.