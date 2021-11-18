شكرا لقرائتكم خبر عن بونسو "سيراميكا" يستعد للبنك الأهلى برقصة أفريقية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر شادى حسين، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، فيديو عبر استورى إنستجرام الخاص به، ظهر فيه الغانى كوامى بونسو خلال قيامه بإحدى الرقصات الأفريقية، وشاركه زميله أحمد محسن في أوضة اللبس الخاصة بالفريق.

وأعلن هيثم شعبان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة البنك الأهلي في الثامنة مساء اليوم الخميس، على استاد المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري العام.

وضمت القائمة 22 لاعبا هم:

حراسة المرمى: عامر عامر - محمد كوكو.

خط الدفاع: مصعب البطاط - خالد صبحي - عبد الله محمود - سيف تقا - محمود البدري - أحمد محسن - عمرو الحلواني - محمود نعيم.

خط الوسط: كوامي بونسو - محمد حسن - محمد توني - محمد إبراهيم - محمود نبيل - بلال السعيداني- ايفانز منساه - شريف دابو - ونيفول كوبينا - مصطفى ميسي.

خط الهجوم: باسم مرسي - شادي حسين.

وكان فريق سيراميكا خاض لقاءين وديين، الخميس الماضي، استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري العام، فاز في الأولى على نادي ايسترن كومباني بهدف مقابل لا شيء، وتعادل في الثانية أمام نادي المقاولون العرب بهدف لكل منهما.

وجهز هيثم شعبان، لاعبيه، خلال فترة التوقف الدولي التي خاض خلالها منتخبنا الوطني مباراتين أمام أنجولا وانتهت بالتعادل 2 -2 والجابون وانتهت بفوز الفراعنة 2 -1، ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويحتل فريق سيراميكا المركز السابع في ترتيب جدول الدورى المصري الممتاز برصيد 7 نقط بعد أن خاض ثلاث جولات تعادل في مباراتين الأولى أمام الجونة بهدف لمثله وفاز بلقاء وحيد أمام الإسماعيلى في الجولة الثانية بنتيجة 2 / 1 بينما انتهى لقاؤ الجولة الثالثة أمام المقاصة بالتعادل السلبي.