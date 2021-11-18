شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الكاس: شيكابالا أكثر لاعب يشبهنى وكأس العرب أغلى بطولة حصلت عليها فى مسيرتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد الكاس، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن محمد عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك الحالي هو أكثر لاعب يشبهه في طريقة اللعب والمهارة، معتزا بصداقته للفهد الأسمر.

وأضاف الكاس في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس: "أكثر مدافع شرس واجهته في مسيرتي كان خالد أبو الفتوح نجم المحلة السابق، وأكثر حارس دولي موهبة واجهته كان فان بروكلين حارس هولندا في كأس العالم 1990".

وواصل الكاس: "أفضل وأغلى بطولة حصلت عليها في مسيرتي كانت كأس العرب مع المنتخب الوطني، وأغلى هدف سجلته كان في ذات البطولة بمرمى السعودية".

وحصل الكاس على لقب هداف الدورى المصرى 3 مرات مواسم متتالية 91/92، 92/93، و93-94، وجميعها مع فريق الأوليمبى السكندرى العريق، ولعب مع فريق الأحلام بالزمالك لموسم 94/95.

وخلال مسيرته حقق مع الزمالك بطولة كأس الأندية أبطال الدورى عام 1996، وكأس السوبر الأفريقى عام 1997، كما حقق مع منتخب مصر بطولة كأس العرب 1992 مع منتخب مصر العسكرى، وكأس العالم العسكرية عام 1993.