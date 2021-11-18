شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ميكيسونى ينتظم فى مران الاهلى استعداداً لمواجهة المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم اليوم الخميس الموزمبيقي لويس ميكيسوني لاعب الأهلي في مران الفريق بعدما وصل للقاهرة خلال الساعات الماضية، وسيُحدد الجهاز الفني موقف ميكيسوني ومعه التونسي على معلول والمغربي بدر بانون من دخول قائمة الأهلي لمباراة المقاولون العرب المقرر لها غد الجمعة في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز، حيث وصل الثلاثى للقاهرة أمس الأربعاء بعد انتهاء مشاركتهما مع منتخبات بلادهم في فترة التوقف الدولي الحالية.

يعكف الجهاز الفنى للأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى على تجهيز عدد من اللاعبين البدلاء مثل أحمد عبد القادر وحسين الشحات وياسر إبراهيم تحسبا للاستعانة ببعضهم فى مباراة المقاولون العرب، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وتأتى رغبة موسيمانى فى تجهيز بعض اللاعبين البدلاء تحسبا لغياب عدد من اللاعبين الأجانب عن مباراة المقاولون العرب بسبب الإجهاد وعدم الراحة بسبب العودة من معسكر منتخبات بلادهم.

الأهلي يتصدر قمة الدوري الممتاز برصيد 9 نقاط جمعها من الفوز في ثلاث مباريات بالعلامة الكاملة، حيث بدأ مسيرته بالفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة، ثم على البنك الأهلي في الجولة الثانية بنتيجة هدف مقابل لا شيء، وفي الجولة الثالثة حقق الفوز على الزمالك بنتيجة 5-3.