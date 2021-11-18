ملف الأربعاء.. الأهلي بطلاً لدوري مرتبط السلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

نستعرض في السطور التالية أبرز أحداث يوم الأربعاء:

الأهلي بطلاً لدوري مرتبط السلة على حساب الاتحاد السكندري

الزمالك يعلن تجديد عقد إمام عاشور حتى 2025

تعرف على قائمة الزمالك استعدادًا لموقعة الإسماعيلي

رابطة الأندية: منع الحكام من التحدث عن القرارات الفنية في الإعلام

مصدر لمصراوي: الأهلي يدرس إدارج الفيل في الانتخابات.. وإتجاه لعدم الطعن

"26 نوفمبر تحديد موقف دوري السوبر الأفريقي".. الخليج 365 ينشر جدول عمومية كاف الطارئة

13 من 32.. المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2022.. وصراعات قادمة منتظرة

23 لاعبا في قائمة بيراميدز استعدادا لمواجهة المصري بالدوري

الخطيب يعقد أولى ندواته الانتخابية بفرع الأهلي بالشيخ زايد

بعد الاهتمام بصلاح.. تقارير: برشلونة يراقب زياش

أكرم توفيق عن الرحيل: الأهلي "مش قليل".. وتطوري بسبب الجماهير

رئيس المقاولون يتحدث لمصراوي عن.. التمسك بالنحاس.. فريق الكرة.. وقطاع الناشئين

حسين السيد: أشعر بأن بنشرقي يريد التجديد مع الزمالك من أجل مونديال قطر

رسميًا.. الإسماعيلي يُعلن تمديد تعاقده مع عبدالرحمن مجدي

الدرندلي: أنا ومرتجي "عشرة عمر".. وتصريحاتي "رد فعل"

أسامة نبيه: استمرار الزمالك بدون جهاز معاون "خطأ"

حازم إمام: توصلت لاتفاق مع خليلوزيتش.. ولم أوافق على قيادة أجيري لمنتخب مصر

الدرندلي: لم أكشف أسرار الأهلي.. الخطيب أخي الأكبر.. وملتزم بالمبادئ