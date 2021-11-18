موعد مباراة مان يونايتد وواتفورد في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة مان يونايتد وواتفورد والقنوات الناقلة في الدوري الانجليزي الممتاز، وذلك بعد نهاية التوقف الدولي.

يحل مانشستر يونايتد ضيفاً ثقيلاً امام واتفورد على ملعب فيكارج رود، وعينه على مصالحة جماهيره بعدما مُني بالخسارة في الجولة الماضية بالبريميرليج امام جاره مانشستر سيتي صفر-2.

ويدخل مانشستر يونايتد اللقاء محتل المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 17 نقطة، بعد ان تعرض رفاق كريستيانو رونالدو لثلاث هزائم خلال آخر 4 مباريات في المسابقة، وحقق فوزاً وحيداً في الجولة قبل الماضية.

في المقابل لم يستمتع كلاوديو رانييري تمامًا بـ “ارتداد المدرب الجديد” الذي كان يأمل جماهير واتفورد في تحقيقه، حيث فاز مرة واحدة فقط من مبارياته الأربع في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقبع الفريق الملقب بالجيش الأصفر في المركز الـ 17 بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 10 نقاط، بفارق نقطتين فقط عن منطقة الهبوط، حيث لم يحقق إلا في 3 مباريات، وتعادل في مباراة، وتعرض لسبع هزائم.

الجدير بالذكر ان آخر 5 مواجهات جمعت بين الفريقان في الدوري الانجليزي قد شهدت تفوق واضح لمانشستر يونايتد حيث حقق الفوز في أربع مباريات، بينما فاز واتفورد في مباراة واحدة.

متى موعد مباراة مان يونايتد وواتفورد؟

يحين موعد مباراة مان يونايتد وواتفورد في الجولة الـ 12 من البريميرليج يوم السبت الموافق 20 نوفمبر 2021، على ملعب فيكارج رود.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، 15:00 بتوقيت جرينتش، بإدارة من الحكم “جوناثان موس”.

ما هى القنوات الناقلة لمباراة مان يونايتد وواتفورد؟

تنقل مباراة مان يونايتد وواتفورد على قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الانجليزي الممتاز في الشرق الأوسط، تحديداً على قناة بي إن سبورت بريميم ، بالأضافة الى قناة بي إن سبورت كونكت.

ويغيب عن صفوف تشكيلة المدرب النرويجي “أولي جونار سولشاير” لاعب الوسط الفرنسي “بول بوجبا” بداعي الإيقاف، كما يغيب مواطنه “فاران” بداعي الإصابة، وتحوم الشكوك حول مشاركة كلا من (إيدنسون كافاني وسكوت مكتوميناي).

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