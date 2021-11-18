موعد مباراة ليفربول وارسنال في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ليفربول وارسنال والقنوات الناقلة في قمة الجولة الثانية عشر من الدوري الانجليزي الممتاز، وذلك بعد نهاية التوقف الدولي.

تتجه انظار عشاق الساحرة المستديرة الى ملعب أنفيلد رود لمشاهدة قمة الجولة الـ 12 في البريميرليج بين ليفربول وضيفه ارسنال.

يدخل ليفربول المباراة بهدف تعويض خسارته في الجولة الماضية امام وست هام يونايتد 2-3، واستعادة نغمة الانتصارات الغائبة عن الفريق منذ الجولة قبل الماضية عندما تعادل امام برايتون 2-2 على ملعب انفيلد.

ويتواجد الريدز في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 22 نقطة، جمعهم من 6 انتصارات، و4 تعادلات، وتعرض لهزيمة واحدة، وسجل لاعبوه 31 هدفاً واستقبلت شباكه 11 هدفاً.

على الجانب الآخر عاد ارسنال من بعيد في الدوري الانجليزي وحقق سلسة من النتائج الايجابية حيث لم يخسر الجانرز في آخر 8 مباريات خاضها في المسابقة، فاز في 6 مباريات وتعادل في لقائين.

ويحتل ارسنال المركز الخامس بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 20 نقطة، جمعهم من 6 انتصارات، وتعادلين، وتعرض لثلاث هزائم متتالية في بداية البريميرليج، وسجل لاعبوه 13 هدفاً واستقبلت شباكه مثلهم.

متى موعد مباراة ليفربول وارسنال؟

يحين موعد مباراة ليفربول وارسنال في الجولة الـ 12 من البريميرليج يوم السبت الموافق 20 نوفمبر 2021، على ملعب انفيلد رود.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية، 17:30 بتوقيت جرينتش، بإدارة من الحكم “مايكل أوليفر”.

ما هى القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وارسنال؟

تنقل مباراة ليفربول وارسنال على قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الانجليزي الممتاز، تحديداً على قناة بي إن سبورت بريميم ، بالأضافة الى قناة بي إن سبورت كونكت.

ويغيب عن صفوف تشكيلة المدرب الألماني “يورج كلوب” كلا من (روبرتو فرمينو – هارفي إليوت – كارتيز جونز) بداعي الإصابة، وتحوم الشكوك حول مشاركة (نابي كيتا – ساديو ماني – هيندرسون – أندي روبرتسون – جو جوميز – جيمس ميلنر).

في المقابل يغيب عن صفوف تشكيلة المدرب الاسباني “ميكيل آرتيتا” كلا من (جرانيت تشاكا – سياد كولاسيناك) بداعي الإصابة، بينما لم تتأكد بعد مشاركة لاعب الوسط “توماس بارتي” بسبب إصابة خفيفة في الفخذ.

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