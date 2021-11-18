تعرف مع الخليج 365 على موعد مباراة الرجاء وشباب المحمدية مع القنوات الناقلة، ضمن اليوم الأول من منافسات الجولة الحادية عشر ببطولة الدوري المغربي 2021/2022 «البطولة المغربية الإحترافية إنوي».

يستعد فريق الرجاء لخوض اختباره الأول بقيادة المدرب الجديد، البلجيكي «مارك فيلموتس»، حينما يستضيف شباب المحمدية على المركب الرياضي محمد الخامس في الجولة الحادية عشر بالبطولة الإحترافية إنوي.

ويتواجد الرجاء في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المغربي إنوي وفي رصيده 21 نقطة، خلف المتصدر الوداد بفارق 5 نقاط، بينما يقبع شباب المحمدية في المرتبة السابعة برصيد 14 نقطة.

وسيسعى فيلمتوس الذي تولى القيادة الفنية لنادي الرجاء منذ أسبوع تقريبًا، إلى إعادة النسور الخضر لسكة الانتصارات بالبطولة المحلية بعد تعادلين متتاليين، آخرها في ديربي الدار البيضاء أمام الوداد بنتيجة (1-1).

وخاض الرجاء 10 مباريات حتى الآن في الدوري المغربي إنوي 2021/2022، فاز في 6 مناسبات، وتعادل في 3، وتلقى خسارة وحيدة جاءت على يد نهضة بركان في الجولة الخامسة، وسجل لاعبوه 15 هدفًا، واهتزت شباكه 6 مرات.

على الجهة المقابلة، حقق نادي شباب المحمدية نتائج مُرضية في أول 10 مباريات بالبطولة الإحترافية إنوي، ولم يعرف الخسارة في آخر 4 مباريات، فاز مرتين، وتعادل في مثلهما.

وسيبحث شباب المحمدية عن فك عقدة الرجاء في الدوري المغربي، ففي آخر 13 مباراة جمعتهما، فاز الشياطين الخضر 11 مرة، وسيطر التعادل على مباراتين (آخر انتصار لأبناء فضالة كان في موسم 2000/2001).

موعد مباراة الرجاء وشباب المحمدية في الدوري المغربي إنوي والقنوات الناقلة

يحين موعد مباراة الرجاء وشباب المحمدية يوم الجمعة الموافق 19 نوفمبر 2021، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 18:15 بتوقيت المغرب، 17:15 بتوقيت جرينتش، 19:15 بتوقيت مصر، 20:15 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر الرجاء وشباب المحمدية على قناة المغربية الرياضية، المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات 11476 عمودي، بمعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح خطأ 3/4.

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