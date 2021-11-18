بعد خسارة المركز الثالث في الدوري.. نادي الصقر يسرح لاعبيه

المنامة - ياسر ابراهيم - سرّحت إدارة نادي الصقر اليمني منحت أعضاء فريقها الكروي إجازة "طويلة ومفتوحة"، وذلك بعد خسارته للمركز الثالث في الدوري الذي اختتم منافساته امس الأربعاء.

ونقل موقع "كووورة" الرياضي، من مصدر خاص قوله، "إن الإدارة أظهرت موقفا غاضبا بعد خروج الفريق من سباق المنافسة على لقب الدوري اليمني بالخسارة من فريق وحدة صنعاء في الدور نصف النهائي بنتيجة ثقيلة بلغت 4-0".

وأضاف المصدر، أن الإدارة الصقراوية، "زاد غضبها بخسارة المركز الثالث يوم الثلاثاء بالهزيمة أمام أهلي صنعاء بهدف يتيم، حرم الصقر من الميداليات البرونزية".

وأصيب جمهور الصقر، ومن قبله الإدارة بخيبة أمل بسبب المستوى الباهت الذي ظهر به الفريق بالدوري، المقرون بالنتائج التي لا توازي الطموح، والمال الذي يصرف على الفريق.

وأسدل الستار عصر أمس الأربعاء على بطولة دوري الدرجة الأولى اليمني 2021-2022، بتتويج نادي فحمان أبين ببطولة الدوري في المباراة النهائية، عقب فوزه على وحدة صنعاء بركلات الترجيح في ملعب سيئون الأولمبي.