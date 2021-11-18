شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الإسماعيلى يدخل معسكرا مغلقا استعداداً لمواجهة الزمالك بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الاسماعيلى بقيادة الارجنتينى خوان براون اليوم الخميس معسكر مغلقاً استعداداً لمواجهة الزمالك المقرر لها الخامسة والنصف عصر غد الجمعة على ستاد الإسماعيلية بالجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز ، حيث يخوض الدراويش مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن براون قائمة المباراة التي تدخل معسكر مغلق بفندق النادى للمبيت هناك استعداداً للمباراة.

رصد المهندس يحيى الكومى، رئيس النادى الاسماعيلى، مكافآت مجزية لكل لاعب حال تحقيق نتائج إيجابية تكون على قدر وقيمة النادى الإسماعيلى الكبير فى مباريات الدورى الممتاز المقبلة على أن تكون البداية أمام الزمالك كما وعد الكومى اللاعبين بصرف النسبة المستحقة من عقودهم حال نجاحهم فى تخطى الأزمة الراهنة لفريق الكرة بعد خسارته لثلاث مباريات متتالية فى الجولات الأولى الثلاث لمسابقة الدوري.

وطالب الكومى اللاعبين بالتركيز فقط فى الملعب وتجنب تشتيت الذهن وتحقيق نتيجة مميزة اعتبارا من لقاء الغد أمام الزمالك، ونوه رئيس النادى اللاعبين على أهمية إعادة رسم البسمة على وجوه الجماهير التى تساند الفريق وترغب فى رؤية الدراويش يعود لسابق عهده كأحد أهم الأندية فى القارة ككل.