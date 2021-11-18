شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى الجولة الـ 15 بدورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم الخميس ، مواجهات قوية فى إطار الجولة الخامسة عشر بدورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2021/2022.

وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ، البنك الأهلى مع هليوبوليس و أكتوبر مع الشمس و الحوار مع أصحاب الجياد و ستاد المنصورة مع الأوليمبى و الأهلى مع سبورتنج و المعادى مع سموحة و الزمالك مع طلائع الجيش و الجزيرة مع هليوليدو و الطيران مع الزهور .

وبدأ موسم الرجال ومرتبط كرة اليد فى سبتمبر الماضى بدورى المحترفين، حيث أعلن سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، مُسبقًا عن نظام دورى المحترفين للموسم الجديد 2021 / 2022، مشيرا إلى أنه يقام على 3 مراحل.

وقال رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، لـ"الخليج 365"، إن المرحلة الأولى من دورى المحترفين تشهد تواجد 18 فريقا للعب دورة من مجموعة واحدة ومعهم مرتبط 2002، 2004 ليتأهل الـ6 الأوائل للعب على المنافسة، والـ12 يتم تقسيمها على مجموعتين فردى وزوجى لتحديد الـ4 الهابطين.

وأشار عبد المنعم إلى أن الـ6 الأوائل يتأهل منهم 4 للعب دورى دورتين مجمعتين لتحديد البطل، مؤكدا مقابلة القطبين الأهلى والزمالك 5 مرات على مدار المراحل الثلاث فى الموسم الجديد، فضلا عن مواجهة فى كأس مصر محتملة.