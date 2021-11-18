الامارات | فجر إبراهيم أبرز المرشحين لتدريب سورية خلفاً لنزار محروس

شكرا لقرائتكم خبر عن فجر إبراهيم أبرز المرشحين لتدريب سورية خلفاً لنزار محروس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بات المدرب، فجر إبراهيم، أبرز المرشحين للعودة لتدريب المنتخب السوري لكرة القدم، وذلك خلفاً للمدرب نزار محروس، الذي تمت إقالته، أول من أمس، من قبل الاتحاد السوري لكرة القدم، بعد الخسارة القاسية من إيران 3-صفر في تصفيات مونديال 2022. وكان الاتحاد السوري أعلن من خلال صفحته في «فيس بوك» إقالة الجهازين الفني والإداري للمنتخب، بينما أكد مصدر مطلع أن بجانب فجر إبراهيم، هناك أسماء أخرى على طاولة الاتحاد لتولي المهمة، بينها هيثم جطل وحسام السيد وعناد خانكان.

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