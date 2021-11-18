الامارات | العروبة يستعد لمواجهة بني ياس بمعسكر مغلق في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن العروبة يستعد لمواجهة بني ياس بمعسكر مغلق في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر الجهاز الفني لفريق الكرة في نادي العروبة، بقيادة فتحي العبيدي، إقامة معسكر مغلق في أبوظبي قبل 48 ساعة من مواجهة بني ياس في الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين السبت المقبل، نظراً لأهمية المباراة بالنسبة للعروبة، وذلك بحسب تأكيدات المدرب المساعد، عبدالعزيز الهاشمي.

وقال الهاشمي لـ«الإمارات اليوم»: «قررنا إقامة معسكر مغلق قبل المباراة بيومين، خلافاً لما كان يحدث في المباريات السابقة، إذ كان الفريق يُعسكر ليوم واحد فقط، نظراً للحاجة الماسة لزيادة تركيز اللاعبين وزيادة الدوافع المعنوية لهم سعياً للخروج بنتيجة إيجابية أمام السماوي تعزز من وضعيته في البقاء بين المحترفين».

وأضاف «سنفتقد خدمات اثنين من اللاعبين، وهما المحترف غابرييل كاكا، وسعيد الرواحي لتراكم البطاقات الصفراء»، لافتاً إلى أن «الجهاز الفني لا يعاني أي صعوبات في إيجاد البديل المناسب، كون عمل الجهاز الفني قائماً على فلسفة الاعتماد على المجموعة وليس الأفراد».

وحول مواجهة بني ياس، قال الهاشمي: «من المؤكد أن نتائج بني ياس هذا الموسم ليست على مستوى الموسم الماضي، لبعض الظروف التي واجهت السماوي وأبرزها خروج مهاجمه البرازيلي بيدرو، وهذا الأمر يضعه أمام رغبة قوية في تحسين نتائجه، وهو ما نعلمه جيداً، ونحن أيضاً لدينا الرغبة في تحسين وضعيتنا بجدول الدوري، ولذلك ستكون المواجهة صعبة على الطرفين».

وبيّن: «منذ توقف الدوري، والطاقم الفني يعمل بشكل مكثف على دراسة فريق بني ياس وأبرز نقاط القوة والضعف في صفوفه، واشتغلنا على كل هذه الأمور ليحفظ كل لاعب المهام المطلوبة منه في المباراة، وكل ما نحتاجه أن يقف الحظ معنا، الذي تخلى عنا في الكثير من المباريات». ويحتل العروبة المركز قبل الأخير بـ4 نقاط في تسع جولات.

وتابع المدرب المساعد للعروبة بقوله: «لدينا أربع مباريات متبقية على نهاية الدور الأول من المسابقة، ونحن بحاجة ماسة على الأقل إلى حصد ما بين ست وسبع نقاط فيها، خصوصاً أن مرحلة الإياب من بطولة الدوري ستكون صعبة على الجميع، وحصد النقاط سيحتاج لجهد شاق من الفرق التي ستقاتل حتماً على كل نقطة، سواء في صراع المنافسة أو البقاء».

• العروبة يحتل المركز قبل الأخير في الدوري بـ4 نقاط.

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