الامارات | متفرقات.. اللجنة المنظمة لطواف الشارقة الدولي توزّع المهام والأدوار

شكرا لقرائتكم خبر عن متفرقات.. اللجنة المنظمة لطواف الشارقة الدولي توزّع المهام والأدوار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحثت اللجنة المنظمة لطواف الشارقة الدولي السابع، الترتيبات اللازمة لتنظيم الحدث الدولي الذي يقام برعاية من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، خلال الفترة من 28 يناير إلى الأول من فبراير المقبل.

وقالت اللجنة في بيان أمس: «وزعت المهام والأدوار على الأعضاء لمباشرة جميع الأمور الإدارية والفنية والتسويقية مع الجهات المعنية بالإمارة، وتم التأكيد على توفير كل ضمانات النجاح لاستثمار الحدث في إبراز الواجهة السياحية الجميلة التي تتمتع بها إمارة الشارقة».

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