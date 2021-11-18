الامارات | «جولة المدارس» لتحفيز الطلبة على حضور المباريات

شكرا لقرائتكم خبر عن «جولة المدارس» لتحفيز الطلبة على حضور المباريات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت رابطة المحترفين الإماراتية، مطلع الأسبوع الجاري، «جولة المدارس»، وهي المبادرة التي تنظمها ضمن أجندة فعالياتها المجتمعية والتسويقية المتواصلة على مدار الموسم، للترويج لمسابقات المحترفين والأندية المشاركة فيها.

وقالت الرابطة، في بيان، أمس: «تشهد جولة المدارس إقامة فعاليات رياضية وترفيهية متنوعة داخل مدارس مختلفة، من أجل تعزيز التواصل مع مختلف الفئات العمرية والتفاعل معها وتعريفها بالمسابقات وتحفيزيها على حضور المباريات، وخصصت المرحلة الأولى من جولة المدارس لمدارس إمارة أبوظبي، حيث تمت زيارة مدارس أدنوك - ساس النخل، وستتواصل الجولة في مدارس الإمارات الوطنية أيام 28 و29 و30 نوفمبر الجاري، ثم مدارس أدنوك - الظفرة من الخامس إلى السابع من ديسمبر المقبل، على أن تتم زيارة العديد من المدارس من مختلف مناطق الدولة على مدار الموسم».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news