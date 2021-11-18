الامارات | أبطال عالم الماراثون يشاركون في سباق «أدنوك أبوظبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال عالم الماراثون يشاركون في سباق «أدنوك أبوظبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس أبوظبي الرياضي وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، عن انضمام أسرع رجل في العالم لعام 2021 إلى قائمة نخبة الرياضيين العالميين المشاركين في ماراثون «أدنوك أبوظبي» الذي سيقام في 26 نوفمبر الجاري على كورنيش أبوظبي. وأكد العداء الكيني تيتوس إيكيرو حضوره في النسخة الثالثة من الماراثون، إذ يحتل المركز الخامس ضمن التصنيف العالمي للرجال، بزمن قدره 2:02:57 ساعة، وتضم قائمة إنجازاته ضمن مسيرته الرياضية الاحترافية، حصوله على المركز الأول في ماراثون ميلانو 2021، وماراثون هونولولو 2019، وماراثون مكسيكو سيتي 2018، وماراثون إشبيلية 2017.

وقال المجلس، في بيان، أمس: «يشهد الحدث المرتقب مشاركة ثمانية من رياضيي النخبة الذين سيتنافسون على المركز الأول في ماراثون (أدنوك أبوظبي 2021). وتضم تشكيلة النخبة للعدائين عدداً من أفضل الرياضيين في العالم، مثل روبن كيبروب كيبيجو، وأبيل كيروي، وبارناباس كيبتوم، وفيليمون رونو، ويونيس تشومبا، وبيتلهيم موجيس، وفيفيان كيبلاغات وأليمو ميجيرتو».

وأضاف: «ترحب قرية السباق المعتمدة في المقر الرئيس لشركة (أدنوك) بالمشاركين والجمهور لمدة ثلاثة أيام قبل موعد سباق الماراثون، وذلك خلال الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر الجاري، كما توفر لكل أفراد العائلة فرصة المشاركة في مجموعة متنوعة من الفعاليات الممتعة والأنشطة العائلية، وذلك في إطار تعزيز نمط الحياة الصحية والترفيهية لأفراد مجتمع أبوظبي، حيث يستضيف الحدث العائلي العدائين والمشاركين الذين تراوح أعمارهم من ست سنوات إلى 70 سنة من جميع مستويات اللياقة البدنية، ويهدف إلى تعزيز أسلوب الحياة النشط ،ورفع مستوى الصحة البدنية في مجتمع أبوظبي».

• تراوح أعمار المشاركين بين ست سنوات و70 سنة من جميع مستويات اللياقة البدنية.



• فرصة عائلية للمشاركة في مجموعة متنوّعة من الفعاليات الممتعة والأنشطة.

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