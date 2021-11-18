الامارات | دبي تستضيف بطولة الرابطة الأوروبية لغولف «أصحاب الهمم»

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تستضيف بطولة الرابطة الأوروبية لغولف «أصحاب الهمم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الجولة الأوروبية للغولف عن انطلاق منافسات بطولة الرابطة الأوروبية للاعبي الغولف من أصحاب الهمم، التي تضم ثمانية لاعبين، وتستضيفها دبي في ملعب الأرض في عقارات جميرا للغولف يومَي غد وبعد غد.

وتقام المنافسات في دبي، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي للغولف «لأصحاب الهمم» الجهة المشرفة على التصنيف العالمي الجديد للاعبي الغولف من أصحاب الهمم، ويطلق عليها مسمى «نهائي دبي». وتتكون البطولة من جولتين، ويضم مسارها 36 حفرة، وتجمع نخبة من أبطال الغولف الذين واجهوا مشكلات بدنية منعتهم من ممارسة الغولف بشكل احترافي، وأبرزهم الإنجليزي كيب بوبيرت المصنف الأول عالمياً، والأيرلندي بريندان لولور المصنف رقم 2 عالمياً، والأميركي كريس بيجينز المصنف الرابع عالمياً، والكندي كورتيس باركلي المصنف السابع عالمياً، والإيطالي توماسو بيرينو المصنف الثامن عالمياً، والبلجيكي آدم وهبي المصنف 16عالمياً، والإنجليزي مايك براون المصنف 19 عالمياً، والسويدي فيليكس نورمان المصنف 25 عالمياً.

• البطولة من جولتين، ويضم مسارها 36 حفرة، وتجمع نخبة من أبطال الغولف.

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