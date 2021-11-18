الامارات | ميرزا يتقلّد فضية العرب بعد 39 يوماً من عمليته الجراحية

شكرا لقرائتكم خبر عن ميرزا يتقلّد فضية العرب بعد 39 يوماً من عمليته الجراحية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الدراج الإماراتي، يوسف ميرزا، بالميدالية الفضية في سباق ضد الساعة فردي لمسافة 38 كلم في البطولة العربية المجمعة الأولى للدراجات، التي تستمر حتى 26 نوفمبر الجاري، وذلك بعد 39 يوماً فقط من إجراء عملية جراحية في الكتف وتركيب دعامة، عقب إصابته في بطولة دولية بالتشيك.

وأكملت البعثة الإماراتية اليوم الرابع من البطولة بتحقيق ذهبية وفضية سباق ضد الساعة فردي لأصحاب الهمم، ليصل عدد الميداليات إلى 11 ميدالية ملونة.

وكان منتخب أصحاب الهمم قد بدأ اليوم الرابع للبطولة العربية بإحراز المركزين الأول والثاني في سباق الفردي العام لمسافة 45 كلم، ونجح درّاجا أصحاب الهمم، أحمد البدواوي وعبدالله البلوشي، في الفوز بالسباق وبفارق كبير عن عدد المشاركين الذين وصل عددهم إلى 11 مشاركاً في مختلف الفئات.

من جهته، أشاد رئيس البعثة نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الدراجات، خليفة بن عمير، بالمجهود والمستوى اللذين قدمهما يوسف ميرزا، ومعدل السرعة الكبير الذي حافظ عليه طوال السباق بمعدل 47.1 كلم في الساعة، رغم قلة فترة إعداده عقب إصابته وتركيب دعامة في الكتف، وشكر رئيس البعثة يوسف ميرزا على المجهود الكبير الذي قدمه في البطولة.

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