الامارات | متفرقات.. 265 جواداً تتنافس في مهرجان الشارقة كلباء للجواد العربي

شكرا لقرائتكم خبر عن متفرقات.. 265 جواداً تتنافس في مهرجان الشارقة كلباء للجواد العربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق مهرجان الشارقة كلباء الثالث للجواد العربي على شاطئ كورنيش مدينة كلباء، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وقالت اللجنة المنظمة للمهرجان، في بيان، أمس: «بلغت عدد الخيول المشاركة 265، ويعتبر مهرجان الشارقة كلباء مخصصاً للمهور والمهرات بعمر سنة حتى ثلاث سنوات فقط، والمهرجان معتمد من قبل الهيئة الأوربية لمسابقات الخيل العربية الأصيلة (الإيكاهو)».

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