الامارات | مجلس بني ياس يطّلع على الاستراتيجية المستقبلية لشركات النادي

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس بني ياس يطّلع على الاستراتيجية المستقبلية لشركات النادي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اطلع مجلس إدارة نادي بني ياس، برئاسة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، على سير الاستراتيجية المستقبلية لجميع شركات النادي، وذلك خلال الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة، الذي عقد أول من أمس، بحضور جميع رؤساء وأعضاء شركات النادي.

وذكر النادي، في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، أن الاجتماع شهد مناقشة الأهداف والنقاط التي تم إدراجها على جدول الأعمال في شتى الجوانب، إلى جانب الاطلاع على خطط الاستراتيجية المستقبلية وكل التقارير المتعلقة بالفترة الماضية والمقبلة، والوقوف على سير خط الموسم الحالي.

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