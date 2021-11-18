الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جدية

أبدى مدرب أجنبي تولى تدريب أحد أندية دوري المحترفين، أخيراً، صرامة شديدة في التعامل مع اللاعبين لإيصال رسالة مفادها أن الجدية والانضباط في حضور التدريبات هما شعار المرحلة المقبلة.

بريق

استعاد لاعب فريق العين، محمد جمال، بريقه المفقود خلال فترة التوقف الدولي، وقدّم نفسه بشكل جديد من خلال ظهوره في المباريات الودية، ليدخل بذلك ضمن خيارات المدرب الأوكراني، سيرجي ريبيروف، للمشاركة مع «الزعيم» في الجولات المقبلة.

الأداء

رغم أن المنتخب الوطني رفع رصيده إلى ست نقاط، بعد فوزه على لبنان في تصفيات كأس العالم، إلا أن جماهير عديدة عبّرت، عبر مواقع التواصل، عن عدم رضاها عن الأداء، وتمنت أن يتحسن الفريق بشكل أكثر إقناعاً في المباريات المتبقية من التصفيات.

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