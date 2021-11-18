اخبار الرياضه

الامارات | رمسة ملاعب

0 نشر
الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جدية

أبدى مدرب أجنبي تولى تدريب أحد أندية دوري المحترفين، أخيراً، صرامة شديدة في التعامل مع اللاعبين لإيصال رسالة مفادها أن الجدية والانضباط في حضور التدريبات هما شعار المرحلة المقبلة.

بريق

استعاد لاعب فريق العين، محمد جمال، بريقه المفقود خلال فترة التوقف الدولي، وقدّم نفسه بشكل جديد من خلال ظهوره في المباريات الودية، ليدخل بذلك ضمن خيارات المدرب الأوكراني، سيرجي ريبيروف، للمشاركة مع «الزعيم» في الجولات المقبلة.

الأداء

رغم أن المنتخب الوطني رفع رصيده إلى ست نقاط، بعد فوزه على لبنان في تصفيات كأس العالم، إلا أن جماهير عديدة عبّرت، عبر مواقع التواصل، عن عدم رضاها عن الأداء، وتمنت أن يتحسن الفريق بشكل أكثر إقناعاً في المباريات المتبقية من التصفيات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا