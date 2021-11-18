شكرا لقرائتكم خبر عن الكاف مشيدا بمنتخب مصر: لم يُهزم فى تصفيات أفريقيا لكأس العالم آخر 21 مباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت صفحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بمنتخب مصر بعد تأهله للتصفيات الأخيرة المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 المقرر إقامتها في قطر.

ونشر الصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقي "الكاف" على موقع "تويتر": "دفاع حديدي.. شراسة هجومية.. منتخب مصر لم يُهزم في التصفيات الأفريقية لكأس العالم في آخر 21 مباراة أُقيمت في أرض الفراعنة".

وحسم المنتخب الوطنى صدارة المجموعة السادسة برصيد 14 نقطة بفارق 7 نقاط عن الجابون صاحبة الوصافة برصيد 7 نقاط بالتساوى مع منتخب ليبيا.

ومن المقرر أن يتم إجراء قرعة لتحديد المنتخبات المتأهلة إلى مونديال 2022، في ديسمبر المقبل من خلال خوض مواجهات مباشرة بين المنتخبات العشرة وستقام المباريات في مارس.