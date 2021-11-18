أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 17 / 11 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 17 /11 / 2021، العديد من الأخبار المهمة والتي جاء على رأسها، الزمالك يوضح موقف عقوبة منع القلعة البيضاء من القيد لفترتين على خلفية أزمة حسام أشرف لاعب الفريق.

الإسماعيلي يصرف مستحقات اللاعبين لتحفيزهم قبل مواجهة الزمالك

قام مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيي الكومي بصرف 25% من مستحقات اللاعبين قبل مواجهة الزمالك بعد غد الجمعة، فى إطار منافسات الأسبوع الرابع من الدوري المصري الممتاز.

كشف حسين السمرى، المدير التنفيذى لنادى الزمالك، موقف عقوبة منع القلعة البيضاء من القيد لفترتين على خلفية أزمة حسام أشرف لاعب الفريق الذى وقع لإحدى الأكاديميات الكاميرونية، وذلك بعد خطاب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بموعد رفع عقوبة الإيقاف عن اللاعب. توج فريق كرة السلة رجال بالنادى الأهلى بلقب دورى المرتبط بعد التغلب على نظيره الاتحاد السكندرى، بنتيجة 67/69، فى إياب نهائى الدورى الذى يقام بصالة حسن مصطفى بأكتوبر، وحسم البطولة لصالح الفريق.