أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 17 / 11 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 17 /11 / 2021، العديد من الأخبار المهمة والتي جاء على رأسها، الزمالك يوضح موقف عقوبة منع القلعة البيضاء من القيد لفترتين على خلفية أزمة حسام أشرف لاعب الفريق.
الإسماعيلي يصرف مستحقات اللاعبين لتحفيزهم قبل مواجهة الزمالك
كشف حسين السمرى، المدير التنفيذى لنادى الزمالك، موقف عقوبة منع القلعة البيضاء من القيد لفترتين على خلفية أزمة حسام أشرف لاعب الفريق الذى وقع لإحدى الأكاديميات الكاميرونية، وذلك بعد خطاب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بموعد رفع عقوبة الإيقاف عن اللاعب.
توج فريق كرة السلة رجال بالنادى الأهلى بلقب دورى المرتبط بعد التغلب على نظيره الاتحاد السكندرى، بنتيجة 67/69، فى إياب نهائى الدورى الذى يقام بصالة حسن مصطفى بأكتوبر، وحسم البطولة لصالح الفريق.
وصلت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى الإسماعيلية للانتظام في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد الإسماعيلية في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.