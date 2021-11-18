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شادي محمد: ساسي يشكو الزمالك فى الفيفا بسبب 400 ألف دولار

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القاهرة - سامية سيد - قال شادي محمد، نجم كرة القدم المصرية السابق، إن فرجاني ساسي لاعب الوسط التونسي والذي رحل إلى الدحيل القطري قام بشكوى نادى الزمالك فى الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب 400 ألف دولار.

 

وقال شادي محمد فى تصريحات تليفزيونية: "فرجاني ساسي لاعب الوسط التونسي والذي رحل إلى الدحيل القطرى قام بشكوى نادى الزمالك فى الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب 400 ألف دولار".

 

وفى سياق متصل طلبت إدارة نادى الدحيل القطرى من التونسى فرجانى ساسى تقديم عرض فى يناير المقبل للرحيل عن الفريق بعد تراجع مستواه وظهوره بشكل متواضع مع الفريق القطرى.

 

إدارة النادى القطرى ترغب فى الاستغناء عن فرجانى ساسى وبيعه لأحد الأندية، وهو ما نقلته الإدارة لمهند عون وكيل ساسى، وذلك بعد تراجع مستوى اللاعب منذ انضمامه قادما من الزمالك فى مطلع الموسم الحالى.

 

وعلم ”الخليج 365” أن مهند عون قام برحلة قصيرة إلى خلال الأيام الماضية للتفاوض مع بعض الأندية للتعاقد مع ساسى فى يناير المقبل.

 

وكان مسئولو نادى الزمالك قد رفضوا فكرة إعادة التعاقد مع التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الدحيل الحالى، والذى انضم للفريق القطرى خلال فترة الانتقالات الصيفية عقب انتهاء تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الماضى.

وكشف مصدر داخل الزمالك أن فكرة التعاقد مع ساسى مرة أخرى مرفوضة فى ظل رحيل اللاعب عن صفوف الزمالك قبل نهاية عقده رسميا، ولم يشارك مع الزمالك فى المباريات الحاسمة فى لقب الدورى الموسم الماضى، مضيفا أنه حال رحيل ساسى عن الدحيل وفقا للأنباء المنتشرة فإن الزمالك لن يدخل فى مفاوضات معه للعودة مرة أخرى.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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