شادي محمد: ساسي يشكو الزمالك فى الفيفا بسبب 400 ألف دولار

القاهرة - سامية سيد - قال شادي محمد، نجم كرة القدم المصرية السابق، إن فرجاني ساسي لاعب الوسط التونسي والذي رحل إلى الدحيل القطري قام بشكوى نادى الزمالك فى الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب 400 ألف دولار.

وقال شادي محمد فى تصريحات تليفزيونية: "فرجاني ساسي لاعب الوسط التونسي والذي رحل إلى الدحيل القطرى قام بشكوى نادى الزمالك فى الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب 400 ألف دولار".

وفى سياق متصل طلبت إدارة نادى الدحيل القطرى من التونسى فرجانى ساسى تقديم عرض فى يناير المقبل للرحيل عن الفريق بعد تراجع مستواه وظهوره بشكل متواضع مع الفريق القطرى.

إدارة النادى القطرى ترغب فى الاستغناء عن فرجانى ساسى وبيعه لأحد الأندية، وهو ما نقلته الإدارة لمهند عون وكيل ساسى، وذلك بعد تراجع مستوى اللاعب منذ انضمامه قادما من الزمالك فى مطلع الموسم الحالى.

وعلم ”الخليج 365” أن مهند عون قام برحلة قصيرة إلى السعودية خلال الأيام الماضية للتفاوض مع بعض الأندية للتعاقد مع ساسى فى يناير المقبل.

وكان مسئولو نادى الزمالك قد رفضوا فكرة إعادة التعاقد مع التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الدحيل الحالى، والذى انضم للفريق القطرى خلال فترة الانتقالات الصيفية عقب انتهاء تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الماضى.