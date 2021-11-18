شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى يفقد 9 لاعبين أمام فيوتشر غدا فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبعد علاء عبد العال، المدير الفني لنادى إيسترن كومبانى، 9 لاعبين من قائمة الفريق التي ستواجه نادى فيوتشر، في اللقاء الذي يجمع الفريقين غدا الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري العام.

ويغيب عن إيسترن كومبانى أمام فيوتشر 9 لاعبين، هم بكر فتحى، علاء عباس، أبو سريع سيد، للإصابة، بجانب كل من مصطفى سعيد، عماد الدين حمدى، محمد عماد الفيل، يوسف مجدى عبد الغنى، كمال شريف، أحمد طارق لأسباب فنية.

وجاءت قائمة الـ20 لاعبا لمواجهة فيوتشر كالتالى: عمرو حسام، أحمد بوسكا، خالد مصطفى، صلاح عاشور، أحمد متعب، مودى ناصر، أحمد داهش، بنجامين، استيفن سى، عاصم سعيد، محمود صقر، محمد عصام، محمد حسن، أسامة العزب، عرفة السيد، موكشا، أحمد تمساح، الحسينى طه، صابر الشيمى، كمال أبو الفتوح، كريم خميس.

ويحتل إيسترن كومبانى المركز الأخير بجدول الترتيب برصيد صفر من النقاط بعد الخسارة فى اللقاء الأول أمام المقاولون العرب، بينما خسر فى اللقاء الثانى أمام غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وفى اللقاء الثالث خسر بثلاثية أمام سموحة بالإسكندرية.