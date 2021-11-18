شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم عبد الله جمعة مع الزمالك بعد التجديد 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عن تجديد التعاقد مع عبد الله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة 3 مواسم لينتهي عقده الجديد بنهاية موسم 2024 - 2025، حيث إن عقد اللاعب القديم مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ووقع عبد الله جمعة على عقود التجديد للقلعة البيضاء في الجلسة التي عقدها اليوم مع حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي في حضور حسين السيد عضو اللجنة.

وحسمت اللجنة المكلفة بإدارة النادي ملف تجديد عقد اللاعب قبل انتظام الفريق في معسكر مغلق استعدادا للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة الرابعة للدوري، للحفاظ على استقرار الفريق.