شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم عبد الله جمعة مع الزمالك بعد التجديد 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عن تجديد التعاقد مع عبد الله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة 3 مواسم لينتهي عقده الجديد بنهاية موسم 2024 - 2025، حيث إن عقد اللاعب القديم مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم الجاري.
وحسمت اللجنة المكلفة بإدارة النادي ملف تجديد عقد اللاعب قبل انتظام الفريق في معسكر مغلق استعدادا للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة الرابعة للدوري، للحفاظ على استقرار الفريق.
وجاءت أرقام عبد الله جمعة مع الزمالك كالتالى..
عبد الله مواليد 1996.. 25 سنة
انضم للزمالك في 16 أغسطس 2017
خاض مع الزمالك 117 مباراة
14 مباراة في دورى أبطال أفريقيا
16 مباراة في الكونفدرالية
75 مباراة في الدورى
مباراة واحدة في كأس السوبر المحلى
10 مباريات في كأس مصر
مباراة واحدة في كأس السوبر الأفريقي
سجل هدفين
صنع 12 هدف
تلقى 10 بطاقات صفراء
بطاقة حمراء واحدة