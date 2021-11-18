اخبار الرياضه

ماذا قدم عبد الله جمعة مع الزمالك بعد التجديد 3 مواسم

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم عبد الله جمعة مع الزمالك بعد التجديد 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عن تجديد التعاقد مع عبد الله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة 3 مواسم لينتهي عقده الجديد بنهاية موسم 2024 - 2025، حيث إن عقد اللاعب القديم مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

 

ووقع عبد الله جمعة على عقود التجديد للقلعة البيضاء في الجلسة التي عقدها اليوم مع حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي في حضور حسين السيد عضو اللجنة.

 

وحسمت اللجنة المكلفة بإدارة النادي ملف تجديد عقد اللاعب قبل انتظام الفريق في معسكر مغلق استعدادا للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة الرابعة للدوري، للحفاظ على استقرار الفريق.

 

 

وجاءت أرقام عبد الله جمعة مع الزمالك كالتالى.. 

عبد الله مواليد 1996.. 25 سنة

انضم للزمالك في 16 أغسطس 2017

خاض مع الزمالك 117 مباراة

14 مباراة في دورى أبطال أفريقيا

16 مباراة في الكونفدرالية

75 مباراة في الدورى

مباراة واحدة في كأس السوبر المحلى

10 مباريات في كأس مصر

مباراة واحدة في كأس السوبر الأفريقي

سجل هدفين

صنع 12 هدف

تلقى 10 بطاقات صفراء

بطاقة حمراء واحدة

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا