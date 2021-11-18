شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار لا تفوتك اليوم الأربعاء 17/ 11 /2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” أبرز 7 أخبار رياضية شهدها اليوم الأربعاء 17/ 11 /2021، من الأحداث المهمة على مختلف الأندية المصرية واتحاد الكرة.
حافلة الزمالك تصل إلى الإسماعيلية لإقامة معسكر الاستعداد للدراويش
وصلت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى الإسماعيلية للانتظام في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد الإسماعيلية في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.
الزمالك يوضح موقف منعه من القيد بعد رفع عقوبة الإيقاف عن حسام أشرف
كشف حسين السمرى، المدير التنفيذى لنادى الزمالك، موقف عقوبة منع القلعة البيضاء من القيد لفترتين على خلفية أزمة حسام أشرف لاعب الفريق الذى وقع لإحدى الأكاديميات الكاميرونية، وذلك بعد خطاب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بموعد رفع عقوبة الإيقاف عن اللاعب.