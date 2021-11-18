7 أخبار لا تفوتك اليوم الأربعاء 17/ 11 /2021

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القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” أبرز 7 أخبار رياضية شهدها اليوم الأربعاء 17/ 11 /2021، من الأحداث المهمة على مختلف الأندية المصرية واتحاد الكرة.

حافلة الزمالك تصل إلى الإسماعيلية لإقامة معسكر الاستعداد للدراويش

وصلت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى الإسماعيلية للانتظام في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد الإسماعيلية في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

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