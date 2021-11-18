شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد دياب: تجربة حضور الجماهير ناجحة.. وعوائد مالية مغرية لبطولة كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية، إن تجربة حضور الجماهير ناجحة حتى الآن، معربا عن أمله في زيادة العدد خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه لا يوجد قرار حتى الآن بزيادة عدد الجمهور المسموح له بحضور المباريات.

وأكد رئيس رابطة الأندية المصرية، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأربعاء، على برنامج على مسئوليتى، والذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى على فضائية صدى البلد، أن العوائد المادية لكأس الرابطة ستكون مغرية، مشيرا إلى أن البطولة ستقام على شكل دوري من دور واحد بين 3 مجموعات، ثم دوري نصف نهائي ونهائي. وأضاف أحمد دياب أن هناك دعما ومساندة من الجميع للمنتخب المصري، للتأهل إلى كأس العالم.

وأشار دياب إلى أن الرابطة عقدت اجتماعا مع 18 ناديا والشركة الراعية بشأن مستحقات البث، موضحا أنه تم الاتفاق مع 17 ناديا، وأوضح أن بطولة كأس الرابطة ستبدأ 8 يناير وتستمر لمدة 4 أسابيع.