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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 17 / 11 / 2021 العديد من الأحداث المهمة والتى يأتى على رأسها وصول إخطار رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يحدد فيه موعد انتهاء إيقاف اللاعب حسام أشرف.

الزمالك يبدأ فى تركيب أول بوابة الكترونية

شهد نادي الزمالك اليوم البدء في تركيب أول بوابة الكترونية على الباب الرئيسي بشارع جامعة الدول العربية وذلك بمعرفة الهيئة القومية للبريد، وقام الدكتور حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك والدكتور حسين السمري المدير التنفيذي للنادي عضو اللجنة بمتابعة عملية التركيب لأول بوابه الكترونية في حضور تامر طاهر رئيس قطاع المدفوعات الاليكترونية بالهيئة القومية للبريد.

كشف أحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين بفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن وصول إخطار رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يحدد فيه موعد انتهاء إيقاف اللاعب حسام أشرف.

وصلت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى الإسماعيلية للانتظام في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد الإسماعيلية في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

حسمت إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، ملف تجديد وتمديد عقود كلاً من عبد الله جمعة وإمام عاشور حتى يونيو 2025، خلال الجلسة التى عقدتها الإدارة مع اللاعبان فى مقر النادى مساء اليوم، الأربعاء.

أكد حسين السيد عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، إنه تم تمديد عقد إمام عاشور لاعب وسط فريق الكرة الأول، لمدة موسمين إضافيين ليستمر مع الفارس الأبيض حتى يونيو 2025.

خاض الثنائي محمود عبد الرازق شيكابالا ورزاق سيسيه لاعبا الزمالك مجموعة من التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم على هامش المران الجماعي للفريق اليوم الأربعاء.

انتظم محمد أبو جبل ،ومحمود حمدي الونش ومحمود علاء وإمام عاشور لاعبو الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الأربعاء عقب انتهاء معسكر المنتخب الوطني الأول، وخوض مواجهتي أنجولا والجابون في تصفيات المونديال.

أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قائمة مباراة الإسماعيلي في بطولة الدوري المصري الممتاز، المقرر إقامتها بعد غد الجمعة .

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير للزمالك، جلسة سريعة مع محمود حمدي الونش على هامش المران الجماعي للأبيض اليوم الأربعاء، قام خلالها بالاطمئنان على حالة اللاعب بعد مشاركته في مواجهة المنتخب الوطني الأخيرة أمام الجابون في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم.

قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فتحى توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، برفض الدعوى المقامة من عمر هريدى المحامى ، التى تطالب بإقامة انتخابات نادى الزمالك فى موعدها المحدد له سلفا 19 نوفمبر الجارى، والتى تأجلت لموعد لم يحدد حتى الأن، طعنا على قرار اللجنة المعينة لإدارة نادى الزمالك، القاضى بإلغاء قرارها السابق بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لأعضاء النادى لانتخاب مجلس إدارة جديد.

تمسك الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، باستمرار المغربى محمد أوناجم وعدم رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية فى شهر يناير المقبل، خاصة فى ظل منع الزمالك من القيد وعدم القدرة على التعاقد مع لاعبين جدد لتدعيم الفريق.