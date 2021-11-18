شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور: رحبت بتمديد تعاقدى مع الزمالك على الفور.. وهدفى إسعاد الجماهير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعرب إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بتمديد تعاقده مع النادي حتى نهاية موسم 2024 - 2025، موضحا أن النادي الأبيض هو بيته، مضيفا أنه رحب بتمديد عقده مع النادي على الفور.
وأضاف اللاعب أنه يتقدم بالشكر للجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب على المجهودات التي تقوم بها اللجنة منذ توليها مهمة إدارة القلعة البيضاء.
وحسمت اللجنة المكلفة بإدارة النادي ملف تجديد عقد اللاعب قبل انتظام الفريق في معسكر مغلق استعدادا للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة الرابعة للدوري، للحفاظ على استقرار الفريق.
وجاءت أرقام إمام عاشور مع الزمالك كالتالى..
انضم للزمالك في 4 أغسطس 2019
خاض مع الزمالك 49 مباراة
6 مباريات في دورى أبطال أفريقيا
36 مباراة في الدوري
مباراة واحدة في كاس السوبر المصرى
6 مباريات في كأس مصر
سجل 7 أهداف
وصنع 4 أهداف
تلقى 8 بطاقات صفراء
وبطاقة واحدة حمراء
شارك في 3160 دقيقة مع الفارس الأبيض