صلاح يتصدر المرشحين لجائزة أفضل لاعب فى الدوري الإنجليزي الموسم الحالى.. وكريستيانو يلاحقه وابتعاد ميسي.. الترتيب بالأرقام

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت إحصائيات الدوري الانجليزي الممتاز عن تصدر الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، قائمة أبرز المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي المقدمة من اتحاد اللاعبين المحترفين.

يأتي ذلك بعد تحقيقه العديد من الأرقام القياسية خلال المباريات التى خاضها مع الريدز حتى الآن.

وتعد جائزة لاعب العام المقدمة من اتحاد اللاعبين المحترفين هي واحدة من أكثر الجوائز الفردية المرموقة في كرة القدم الإنجليزية، ويتم منحها للاعب الذي يتم اختياره كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم.

ومن بين الفائزين في الآونة الأخيرة ثنائي ليفربول فيرجيل فان ديك ومحمد صلاح، ووفقاً لشبكة "سكاواكا" العالمية المتخصصة في أرقام وإحصائيات اللاعبين حول العالم، فمن المتوقع أن يشارك كل هؤلاء اللاعبين في البحث مرة أخرى، لكنهم سيواجهون أيضًا منافسة من أمثال كريستيانو رونالدو وبرناردو سيلفا وفيل فودين وفقًا للاحتمالات الحالية.

وأوضحت الشبكة أن محمد صلاح ببساطة يخطف الأنفاس حتى الآن هذا الموسم، بعد 11 مباراة خاضها، سجل مهاجم ليفربول بالفعل عشرة أهداف باسمه - ثلاثة أكثر من أي لاعب آخر في الدوري.

وأضافت الشبكة أنه فاز صلاح بالجائزة مرة من قبل بالفعل، وإذا تمكن من الحفاظ على هذا النوع من الأداء، فسيكون في طريقه للحصول على مجموعة أخرى من الجوائز الفردية، بالإضافة إلى لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي يبدو أنه سباق مفتوح تمامًا في هذه المرحلة المبكرة من الموسم.

وقالت سكاواكا إن محمد صلاح طوال مسيرته الكروية في آنفيلد، حافظ على مستوى من التناسق الذي نادرًا ما نراه في مثل هذا المستوى العالي من الدوري، لكن من العدل أن نقول إنه حتى الآن ارتقى بأدائه إلى مستوى جديد آخر فهل يمكنه الحفاظ عليه لستة لستة أشهر أخرى لتأمين اللقب؟

وواصل التقرير أنه وبالرغم من هيمنة محمد صلاح من حيث الاحتمالات واتساع نطاق الملعب لا يزال لدى كل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز الوقت لوضع نفسه في المنافسة، فليس من المستغرب رؤية احتمالات أطول بكثير على المنافسين الجادين الآخرين على الكأس.

ويتمتع فيل فودين بأفضل شكل من مسيرته التي لا تزال قصيرة مع مانشستر سيتي حتى الآن هذا العام وسيواجه منافسة شديدة من زملائه في الفريق مثل كيفن دي بروين وبرناردو سيلفا قبل حتى التفكير في لاعبين من مكان آخر.

ويمكن أن يكون كريستيانو رونالدو دائم الخضرة في السباق إذا استمر في الحفاظ على فريق مانشستر يونايتد المتعثر في السباقات الأربعة الأولى ، في حين أن ديكلان رايس يمثل بداية وست هام الجريئة للموسم.