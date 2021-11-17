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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الأربعاء 17 / 11 / 2021 العديد من الأحداث المهمة على مستوى جميع الألعاب والتى يأتى على رأسها تتويج فريق كرة السلة رجال بالنادى الأهلى بلقب دورى المرتبط بعد التغلب على نظيره الاتحاد السكندرى، بنتيجة 67/69، فى إياب نهائى الدورى.

الأهلى يتوج بدورى مرتبط السلة على حساب الاتحاد السكندرى للعام الثانى على التوالى

توج فريق كرة السلة رجال بالنادى الأهلى بلقب دورى المرتبط بعد التغلب على نظيره الاتحاد السكندرى، بنتيجة 67/69، فى إياب نهائى الدورى الذى يقام بصالة حسن مصطفى بأكتوبر، وحسم البطولة لصالح الفريق.

توج فريق تنس الطاولة بنادى الأهلى 17 سنة ببطولة الجمهورية للناشئين بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 3/1 بمنافسات البطولة والتى أقيمت بالإسماعيلية. انتظم ثنائي الاهلى، بيرسي تاو، وأليو ديانج، في المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الثنائي من مران الفريق أمس.

انتظم لاعبو الأهلي، الدوليون، في تدريبات الفريق اليوم الأربعاء، التي أقيمت على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك استعدادًا لاستئناف منافسات الدوري الممتاز.

كشف مسئولى الاهلى تفاصيل الإعداد لمعسكر الفريق الأول لكرة القدم والمقرر إقامته في الإمارات مطلع الشهر المقبل خلال فترة توقف الدوري المقبلة.

نشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى عبر فيس بوك جانب من مران فريقها اليوم على ملعب التتش بالجزيرة استعداداً لمباراة المقاولون العرب المقرر لها الجمعة المقبل في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

يستعد المدير الفنى للأهلى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى إلى ترتيب أوراق القلعة الحمراء فى الميركاتو الشتوى المقبل بقرارات مهمة أبلغها للجنة التخطيط حول إمكانية ضم صفقات جديدة فى مراكز مهمة من عدمها أو الموافقة على رحيل بعض اللاعبين .

تستأنف مباريات الدوري المصرى الممتاز غد الخميس، بعد انتهاء فترة التوقف الدولى التى تقام بها تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، ومن المقرر أن تستأنف مباريات المسابقة بالجولة الرابعة حيث سيكون الإسماعيلي على موعد مع مواجهة صعبة وقوية ضد الزمالك، بستاد الإسماعيلية في أهم مواجهات الجولة فيما يسعى الأهلي لتعزيز صدارته في ترتيب الدوري المصري، بعدما حقق 9 نقاط بعلامة كاملة، حين يواجه المقاولون العرب،ونلقى الضوء فى السطور التالية على استعدادات القطبين لعودة الدورى.

يدرس بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي العودة لطريقة لعب الفريق الأحمر التقليدية 4 / 2 / 3 / 1 في مباريات الدوري المقبلة بدءا من مباراة المقاولون يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر المسابقة.

يسابق مسئولو النادي الأهلي الزمن من أجل حل أزمة النيجيري جونيور أجايي جناح الفريق الأحمر بشكل ودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما تم وضع اسم اللاعب على قائمة الانتظار مع بداية الموسم الحالي ، وحرمانه من المشاركة في مباريات الأهلي في ظل اكتمال قائمة اللاعبين الأجانب بالفريق الأحمر.