شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الجابون.. كتابة الفصل الأول فى مسيرة 5 نجوم للمنتخب مع كيروش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "أحمد ياسين - مروان حمدي - محمد حمدي - مصطفى فتحي - وإمام عاشور" هل كنا سنشاهد هذه الوجوه الجديدة بقميص الفراعنة، لو لم يكن كيروش مديرًا فنيًا للمنتخب؟!

البرتغالي كيروش منح اللاعبين السابقين تأشيرة دخول التاريخ، فـ قميص المنتخب شرف يحلم به أي لاعب، لكن كيف جاءت مشاركة هؤلاء النجوم؟

مروان حمدي ومحمد حمدي حملا شرف البداية في مباراة الجابون، الأول راهن عليه كيروش في المباراة الأولى بديلا، ودفع به في اللقاء الثاني أساسيا، فيما لعب محمد حمدى مباراته الأولى مع المدرب البرتغالي.

إمام عاشور هو الآخر وجد طريقه لقائمة المنتخب مع المدرب البرتغالي، نصف ساعة كانت كافية لاعب وسط الزمالك لـ يسجل مشاركته الأولى في عهد الجهاز الفني الحالي، أما أحمد ياسين سجل أول ظهور بقميص المنتخب في تاريخه، حينما حل بديلا قبل 10 دقائق من نهاية اللقاء، لتبقى مباراته أمام الجونة خالدة في الأذهان.

بخلاف اللاعبين السابقين، كان هناك بعض الأسماء الجديدة على كيروش، ولكنها ليست جديدة على المنتخب في المباريات الرسمية، مثل محمد مجدى أفشة، ومحمود علاء، وأحمد ياسر ريان.. ومحمد شريف.. فهل تشهد معسكرات المنتخب القادمة مزيدا من الأسماء الجديدة؟!